【モデルプレス＝2026/04/13】超特急のとタカシ（松尾太陽）とシューヤ（志村秀哉）が、4月11日発売「mini（ミニ）5月号」（宝島社）に登場する。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急タカシ＆シューヤ「mini」登場「mini」2026年1月号で初表紙を飾り増刊号は即完売、今秋には初の東京ドーム公演を控えるなど、話題沸騰中のグループ「超特急」でバックボーカルを務めるタカシ＆シューヤが、スニーカ