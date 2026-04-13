超特急タカシ＆シューヤ「mini」スニーカー特集に登場 “晴れ男”撮影エピソードも
【モデルプレス＝2026/04/13】超特急のとタカシ（松尾太陽）とシューヤ（志村秀哉）が、4月11日発売「mini（ミニ）5月号」（宝島社）に登場する。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
「mini」2026年1月号で初表紙を飾り増刊号は即完売、今秋には初の東京ドーム公演を控えるなど、話題沸騰中のグループ「超特急」でバックボーカルを務めるタカシ＆シューヤが、スニーカー特集のモデルとして登場。スニーカー界の今をうつす人気ブランドの推しモデルから、ストリートのネクストトレンドスニーカーまで、「mini」ならではの切り口でたっぷり紹介する特集となっている。（modelpress編集部）
撮影当日は厚めの雲が空一面に広がったあいにくのくもり。晴れ男としてもおなじみのタカシさんに「このあと屋上で撮影したいので、ぜひ晴らしてください！」とお願いすると厚い雲を見上げて「いや〜、今日は難しいかもな〜」とのお返事でしたが、2人が揃って屋上にあがったタイミングで青空に！おかげできれいな青空にハイトーンヘアの2人が映える、やんちゃストリートなカットが撮影できました。「ここ数年やったことのないファッショナブルなポージングでした」とタカシさんから感想をいただいた、一味違う“モデル”な超特急がとても新鮮！スニーカー好きで普段のコーデは靴から決めるというタカシさんと、久しぶりにキャップを前にかぶったというシューヤさんの、やんちゃさ溢れるストリートな姿にご注目ください。
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◆超特急タカシ＆シューヤ「mini」登場
「mini」2026年1月号で初表紙を飾り増刊号は即完売、今秋には初の東京ドーム公演を控えるなど、話題沸騰中のグループ「超特急」でバックボーカルを務めるタカシ＆シューヤが、スニーカー特集のモデルとして登場。スニーカー界の今をうつす人気ブランドの推しモデルから、ストリートのネクストトレンドスニーカーまで、「mini」ならではの切り口でたっぷり紹介する特集となっている。（modelpress編集部）
◆「mini」編集部コメント
撮影当日は厚めの雲が空一面に広がったあいにくのくもり。晴れ男としてもおなじみのタカシさんに「このあと屋上で撮影したいので、ぜひ晴らしてください！」とお願いすると厚い雲を見上げて「いや〜、今日は難しいかもな〜」とのお返事でしたが、2人が揃って屋上にあがったタイミングで青空に！おかげできれいな青空にハイトーンヘアの2人が映える、やんちゃストリートなカットが撮影できました。「ここ数年やったことのないファッショナブルなポージングでした」とタカシさんから感想をいただいた、一味違う“モデル”な超特急がとても新鮮！スニーカー好きで普段のコーデは靴から決めるというタカシさんと、久しぶりにキャップを前にかぶったというシューヤさんの、やんちゃさ溢れるストリートな姿にご注目ください。
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