東京都は4月13日、「子育て応援＋(プラス)」の支給を開始した。東京都○15歳未満の子供に11,000円を1回支給物価高などで実質賃金を圧迫する状況が続く中、子育て世帯を応援するため、東京アプリ生活応援事業の支援対象外である15歳未満の子供に対し、臨時的な支援として1人当たり11,000円を支給する。都民の利便性向上や効率的な支給を図るため、「018サポート」のシステムを活用し、ワンスオンリーかつプッシュ型で、子育て応援＋