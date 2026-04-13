一人暮らしにも食器洗い乾燥機（食洗機）が必要ではないでしょうか。仕事や学校、バイトで帰宅が遅くなり、段々と自炊が面倒になってきます。特に、食事後の後片付けの面倒さを考えると、さらに自炊する気が失せていき、食生活が荒れていきます。そのとき、食洗機があれば食後の後片付けの手間が減り、時間的にも気持ち的にも余裕が生まれるので、結果的に自炊のハードルも下がるでしょう。 しかし、ちょっと前までは、食洗機と