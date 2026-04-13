男鹿水族館GAOで、ホッキョクグマのオスの赤ちゃんの一般公開が始まりました。初日の11日は、県の内外から多くの人が訪れ、その愛くるしい姿にくぎ付けになりました。男鹿市の男鹿水族館GAOです。絶滅危惧種で、日本には約30頭しかいないホッキョクグマ。11日、その赤ちゃんの姿を一目見ようと、県の内外から来た人たちがオープン前から列を作りました。山形から「豪太くんとモモちゃんずっと見守ってきたので、その子どもっ