男鹿水族館GAOで、ホッキョクグマのオスの赤ちゃんの一般公開が始まりました。



初日の11日は、県の内外から多くの人が訪れ、その愛くるしい姿にくぎ付けになりました。



男鹿市の男鹿水族館GAOです。



絶滅危惧種で、日本には約30頭しかいないホッキョクグマ。



11日、その赤ちゃんの姿を一目見ようと、県の内外から来た人たちがオープン前から列を作りました。



山形から

「豪太くんとモモちゃんずっと見守ってきたので、その子どもってことですごく楽しみにしています」





岩手から（小学6年生）「実際見ると倒れちゃう、たぶん可愛くて」オープンの約5分前。母親のモモと展示場に姿を現しました。生後4か月余りとなり、体長は70センチから80センチほど。体重は20キロ近くになりました。「あ～いた！かわいい！」「ちっちゃい」水に慣れるトレーニングを重ねてきた赤ちゃん。プールに入ったモモを追いかけますが…中に入るのはまだ怖いみたいです。水に口をつけながら必死に追いかけます。岩手から（小学6年生）「かわいいわぁ～写真撮っとこ永久保存しておこう」かけがえのない親子の絆。たっぷりの愛情をもらいながら少しずつ、成長します。東京から「前にここで生まれたフブキもちっちゃい時から見に来ていて、定期的にお邪魔しています」記者「それぞれ個性がある？」東京から「全然違います。この子ちょっと小柄なんですよ。だからその分めちゃめちゃかわいいです」岩手から（小学6年生）「豪太みたいに元気に生きてほしいと思います。とにかく亡くならいでほしい生きていてほしい」記者「その理由は？」岩手から「またここに来て大きくなった時をもう一度見たいと思っているんで」展示場の前では今月19日まで赤ちゃんの名前を6つの候補から選ぶ投票が行われています。GAOでは「実際に赤ちゃんを見てぴったりの名前を選んでほしい」と話しています。飼育担当・柿添涼太朗さん「やんちゃさというか走り回ったりおもちゃで遊んだりしているのは本当に好奇心旺盛な今の時期ならではなので、ぜひそういう子どもらしいホッキョクグマの姿をご覧いただければと思います」これから泳げるようになればまた別の表情も見せてくれるはず。赤ちゃんの名前は今月25日に行われる命名式で発表されます。※4月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします