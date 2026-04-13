岡山県庁 岡山県は、5月15日、「新規就農」をテーマにしたオンライン移住セミナー(午後7時～)を開催します。現在、参加者を募集しています。 セミナーでは、奈良県から高梁市に移り住みビニールハウス10棟でトマト栽培に取り組んでいる移住者や、新規就農者のサポートなどに取り組んでいる団体のメンバーが講師を務め、就農のコツや地域の人とのかかわりなどについて話します。