親の高齢化をきっかけに、「実家じまい」を考える人が増えています。いざ向き合うことになったときに気になるのが、空き家を持ち続けることで生じるお金や手間の負担です。実際にどのくらい費用がかかるのか、どんなリスクがあるのか――。最低限知っておきたい基礎知識を、相続実務士の曽根恵子さんに教えていただきました。空き家は全国で約900万戸総務省の調査によると、全国の空き家は約900万戸。親が亡くなる、施設に入居する