クマの駆除のために山形市の山に入り滑落してケガをした猟友会の女性がきょう午前、消防防災ヘリで救助されました。（サムネイルは県消防防災航空隊提供） 【画像】滑落した谷底からヘリコプターで釣り上げ救助される女性 女性は斜面を２０メートルほど滑り落ち、手首や肋骨などを折る大けがをしたということです。 警察によりますときのう午後３時すぎ、山形市和合町の団体職員の女性（６０）がクマの駆除のため山