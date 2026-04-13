クマの駆除のために山形市の山に入り滑落してケガをした猟友会の女性がきょう午前、消防防災ヘリで救助されました。（サムネイルは県消防防災航空隊提供）

【画像】滑落した谷底からヘリコプターで釣り上げ救助される女性

女性は斜面を２０メートルほど滑り落ち、手首や肋骨などを折る大けがをしたということです。

警察によりますときのう午後３時すぎ、山形市和合町の団体職員の女性（６０）が

クマの駆除のため山形市上宝沢の山で活動していたところ転倒し滑落したということです。

女性は斜面を２０メートルほど滑り落ちたとみられ、右手首や右手の親指、肋骨を折る大ケガをしました。

■日没のためビバーク

通報を受け向かった救助隊がきのうのうちに女性と合流しましたが日没のためビバークし、けさ６時半ごろ県消防防災ヘリ「もがみ」が女性を救助しました。

女性が滑落した現場は蔵王ダムの管理事務所から南西方向におよそ７００メートルのあたりで、女性は移動中に斜面で転んだとみられています。

■滑落した谷底からヘリコプターで釣り上げ救助される女性（画像）