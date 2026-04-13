マンチェスター・シティはプレミアリーグ第32節でチェルシーと対戦し、3-0で勝利。アウェイでの戦いだったが、調子の良さを見せつけるような完勝を飾った。そんなこの試合でも圧巻の存在感を見せたのがトップ下で先発したラヤン・チェルキだ。スコアレスで迎えた51分、ピンポイントクロスでニコ・オライリーのゴールをアシストしたチェルキは57分にも絶妙なスルーパスでマーク・グエイのゴールをお膳立て。2アシストの大活躍を見せ