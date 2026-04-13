食物アレルギーに配慮した冷凍食品の存在を広く知って欲しいとの想いから、味の素冷凍食品は小麦・卵・乳不使用の親子向けランチ会「アレルギーフレンドリーParty」を11日に本社で開催した。当日はアレルギーナビゲーターの細川真奈さん（イートイズ代表取締役）協力のもと、14家族40名が参加。「それいけ！アンパンマンからあげ」「米粉でつくったギョーザ」などを時間の許す限り味わった。同社が食物アレルギーに配慮した商