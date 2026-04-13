ラス・パルマスのFW宮代大聖が戦線離脱を余儀なくされたようだ。地元紙『LA PROVINCIA』によると、宮代は現地４月11日に開催されたスペイン２部リーグ第35節・マラガ戦に先発したものの、50分に左太もも裏の違和感を訴えて交代を申し出たという。同メディアは「クラブは翌日に追加検査を実施する予定としており、離脱期間は３〜４週間になる見込み」と報じている。 この25歳FWは、今年１月にヴィッセル神戸からラス・