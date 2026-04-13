13日も県内各地でクマの目撃情報が相次いでいます。クマダスには大仙市、仙北市、秋田市での目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、13日午前6時半ごろ、大仙市長野長野山で体長約1メートルのクマが県道を渡る姿が目撃されました。目撃場所から近くの民家までは200メートルほどです。また、午前8時15分ごろには、大仙市内小友高寺の自宅敷地内で作業していた人が