物価高騰対策や地域経済の活性化を目的に大分市が発行するプレミアム付き商品券の申し込みの受け付けが13日から始まり、サポートセンターが開設されました。 【写真を見る】1万円で1万3千円分大分市プレミアム付き商品券受付開始市内6か所サポートセンター開設 （井口尚子キャスター）「大分市の商品券の受け付け開始に合わせて市内には6か所にサポートセンターが開設されました