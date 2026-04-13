ロッテのジャクソンが14日の日本ハム戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「ZOZOマリンで投げることは特別なことだと思いますし本当にワクワクしています。マリンで投げるのは24年シーズン以来じゃないかな。前回登板ではちょっと捕まってしまったんだけど、なんとか粘り強くしっかりとしたピッチングでチームに貢献できるように、勝利へ導いていきたいと思います」とコメント。ジャクソンは今季からロッテでプレーし、こ