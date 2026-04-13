俳優の山本裕典（38）が13日、Xを更新。自身が出演した11日放送のABEMA記念番組「30時間限界突破フェス」内での出来事について言及した。山本は同番組内で、伊豆諸島・三宅島を走りながらドラマや映画などへのオファー獲得を目指す「オファー待ち30時間マラソン」にチャレンジし、30時間掛けて2周（約60キロ）を見事完走。「マラソン応援ありがとうございました」と感謝し、「60キロと聞いて舐めてました。山道のような高低差を金