【モデルプレス＝2026/04/13】Snow Manの目黒蓮が、4月20日発売の「non-no」（以下ノンノ／集英社刊）6月号の特別版表紙に登場。“俳優としての顔”と“プライベートの素顔”の両面から魅力に迫っている。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆目黒蓮、爽やかなビジュアルで表紙登場4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140kgの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モード