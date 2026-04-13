Snow Man目黒蓮「non-no」表紙でシャツスタイルの爽やかビジュアル披露 オンとオフの二面性に迫る
【モデルプレス＝2026/04/13】Snow Manの目黒蓮が、4月20日発売の「non-no」（以下ノンノ／集英社刊）6月号の特別版表紙に登場。“俳優としての顔”と“プライベートの素顔”の両面から魅力に迫っている。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140kgの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ『目黒蓮のONとOFF』という特集ページでは、俳優としてこの作品にかけた思いを語り、ワイヤーアクションや特殊メイクなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。
また特集では、プライベートにまつわるさまざまなことを、「Q：オフの日にするなら？（A：ガチ筋トレ B：語学の勉強）」「Q：兄弟になるなら？（A：ラウールが弟 B：深澤辰哉が兄）」（以上、「non-no」6月号掲載『目黒蓮のONとOFF』より一部抜粋）と二択形式で目黒に直撃質問。飾らない素顔に近づける回答も見どころとなっている。また、映画『SAKAMOTO DAYS』の共演者である高橋文哉、横田真悠が目黒の魅力を語ったコメントも。なお、通常版、特別版ともに、目黒の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がついてくる。
今号の通常版表紙は、乃木坂46の井上和が務める。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
◆目黒蓮、爽やかなビジュアルで表紙登場
4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140kgの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ『目黒蓮のONとOFF』という特集ページでは、俳優としてこの作品にかけた思いを語り、ワイヤーアクションや特殊メイクなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。
◆通常版表紙は乃木坂46井上和
今号の通常版表紙は、乃木坂46の井上和が務める。（modelpress編集部）
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