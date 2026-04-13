阪神・高橋遥人プロ野球・阪神は12日、バンテリンドームで行われた中日戦に3-0で勝利。同一カード3連勝を飾った。先発の高橋遥人投手が完封で今季2勝目を挙げたが、打者として見せた“わざとらしい三振”が話題になっている。振り遅れすぎた。9回表、2死で打席に入った高橋。その裏の投球に備え、構えるも打つ気は見せていなかった。ただ中日・根尾は荒れており、カウントは3-2。6球目は内角高めのボール球だったものの、高橋