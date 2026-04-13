AKB48山根涼羽（25）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、2日連続の握手会イベント参加を報告した。東京ビッグサイトで11、12日に開催。イベントでは、ファンの私物にメンバーが直筆サインを書く「私物サイン会」も行われた。ここで山根の元にファンから持ち込まれたのは、何と炊飯器だった。話は今月2日にさかのぼる。山根がXに自撮り写真とともに「すき？」と“釣り写真”投稿したところ、なぜか炊飯器の写真も一緒