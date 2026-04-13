AKB48山根涼羽（25）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、2日連続の握手会イベント参加を報告した。

東京ビッグサイトで11、12日に開催。イベントでは、ファンの私物にメンバーが直筆サインを書く「私物サイン会」も行われた。ここで山根の元にファンから持ち込まれたのは、何と炊飯器だった。

話は今月2日にさかのぼる。山根がXに自撮り写真とともに「すき？」と“釣り写真”投稿したところ、なぜか炊飯器の写真も一緒に添えられた。後に気づいた山根は「まってなにこの炊飯器」と大慌て。しかし、この投稿が13日現在で閲覧数2137万回、14万いいね、5500リポストと大バズリした。炊飯器は自身のもので、買ったばかりで慣れていない山根が、母に使い方を尋ねるために撮影したものだったという。

さらに、この投稿には販売元のタイガー魔法瓶も公式Xで反応。「山根さん、この度はタイガーの炊きたてJBS−G型をお使いいただき、ありがとうございます！タイムラインを見て社内でも驚いておりました！（笑）」。メーカーも巻き込んだ騒動になっていた。

こうしたいきさつを経て迎えたサイン会。家から大きな炊飯器を持参したファンらが連日、山根の列に並んだという。

山根はXで「人生ではじめて2日連続、炊飯器にサインを書きました」と報告。動画には実際に炊飯器に「おいしくたいてね！」などとサインする様子や、炊飯器をもって陽気に踊る姿が納められている。

動画メッセージでは「なんと本日も私物サイン会にファンの方が炊飯器を持ってきてくれました 1日1個炊飯器にサインを書いています 本日の炊飯器新規の方は、自信満々に「炊飯器新規です」と教えてくれました。炊飯器がアイドル人生を変えてくれました」と喜びの報告。「流石に投稿しすぎなので以上、私の炊飯器人生でした」と投稿を締めくくった。

ファンからは「これは、Tigerさんから、ずんちゃん仕様の炊飯器を出すしかない！！」「炊飯器作ってるメーカーからCMのオファー来たりしてw」と、次なる展開を期待する声も上がっていた。

山根は18年加入の16期生。24年にマレーシアを拠点とするKLP48に移籍し、今年3月にAKBへ復帰した。