Snow Manの目黒蓮がグローバルブランドアンバサダーを務めるメガネブランド「Zoff（ゾフ）」公式Xに登場。ベッドの上で犬を抱えタブレットを笑顔で眺めるパジャマ姿ショットなどを披露した。 【写真】目黒蓮が水玉パジャマで犬を抱えベッドで楽しそうな笑顔を見せる姿など①② ■ネイビーのTシャツをまとい屋外を駆ける姿も 公開されたのは「紫外線もブルーライトも”まとめて対策”」で