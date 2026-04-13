Snow Manの目黒蓮がグローバルブランドアンバサダーを務めるメガネブランド「Zoff（ゾフ）」公式Xに登場。ベッドの上で犬を抱えタブレットを笑顔で眺めるパジャマ姿ショットなどを披露した。

【写真】目黒蓮が水玉パジャマで犬を抱えベッドで楽しそうな笑顔を見せる姿など①②

■ネイビーのTシャツをまとい屋外を駆ける姿も

公開されたのは「紫外線もブルーライトも”まとめて対策”」できる、ブルーライトカット調光レンズのメガネをかけた目黒の2枚のカット。このメガネは、紫外線の量により、レンズの色の濃度が変化する2Way仕様になっている。

1枚目では透明なメガネをかけた水玉のオレンジ色のパジャマ姿の目黒が、片手で犬を抱き、片手でタブレットを見ながら笑顔を見せている。ベッドの上でリラックスしており、大型犬は目黒の顔に鼻を寄せてすっかり懐いている様子。

2枚目の目黒はネイビーの半袖Tシャツ姿で、青空や建物を背景にして駆けているような外出ルック。こちらのメガネは色がついたレンズに変化しており、奥に笑った瞳がキラッと光っている。

コメント欄には「ワンちゃんと戯れるめめ眼福」「犬になりたい（笑）」「メロい」などといったファンの声が続々と到着。

なお「Zoff」公式Xには、青い空や建物など屋外の風景と、バーのような赤い屋内の風景に二分割されたバックの真ん中に立ってメガネをかけ、ブルーのシャツをまとい正面を見つめる目黒のアップショットも公開されている。

■メガネをかけたリラックス姿＆爽やかルックを披露した目黒

■ブルーのシャツ＆メガネ姿の目黒のアップショット