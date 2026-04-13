タレントの伊集院光（58）が13日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。必ず見ると決めているドラマを明かした。この日は、同局の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で主演を務める俳優・北村匠海の他、女優・出口夏希、俳優・黒崎煌代がゲスト出演した。同作は、福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦する実話を基にした物語で、北村は出口と黒崎の教師役を務める。ゲストへの質