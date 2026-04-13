2006年に開通した権兵衛トンネル。 「伊那木曽連絡道路」は木曽・伊那エリアの短絡ルート 伊那木曽連絡道路の位置図。 中部地方の東西移動には、木曽山脈・伊那山地・赤石山脈といった南北方向の山岳地帯が幾重にも立ちはだかる。古来より人々は、比較的標高の低い地点を峠として越え、地域間を行き来していた。自動車の普及とともに輸送需要が高まるなか、こうした旧来の峠道は安全性や定時性の面で課題も多く、各地で