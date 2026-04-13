１３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、モラハラマザコン夫・亀吉（三浦貴大）が案の定、りん（見上愛）の実家にやってくる。泥酔した亀吉があんどんを倒し、火事となった奥田屋。どさくさに紛れてりんは娘の環を連れて実家に逃げる。実家の母・美津（水野美紀）は、すぐに亀吉がやってくることを察してりんと環を東京へ逃がしていた。美津の予想通り、亀吉は手代を連れて一ノ瀬の実家にやってきてりんを