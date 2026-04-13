フリードの頂点「CROSSTAR」グレードとはホンダのコンパクトミニバン「フリード」。自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）の統計データによると、フリードは登録車で6位にランクイン。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「フリード」です！ 画像で見る全軽自協（全国軽自動車協会連合会）発表の軽自動車を含めたホンダ車全体のラインナップにおいても、「N-BOX」に次ぐ販売実績を