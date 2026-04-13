アフィーラ・ブランドの今後は未公表ソニーグループとホンダが共同出資するソニー・ホンダモビリティが3月25日、EVの開発と販売を中止すると発表した。少し前にホンダが4輪電動化戦略を見直したときから噂になってはいたが、いざ現実になると、やはり衝撃だ。【画像】ソニー・グループがSライドと連携！エンタテインメント・モビリティ構想を公開全8枚ソニーとホンダは、第二次世界大戦直後に創業し、革新的な技術力を武器に、町