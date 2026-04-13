経済的手段による他国からの圧力や圧迫に対抗しうる能力を構築することが求められる「経済安全保障」。地経学の第一人者で、東京大学大学院教授／地経学研究所長の鈴木一人氏は、「経済安全保障の分野は、日本が世界の手本になっている」と話す。日本が誇る強さと、認識しておくべき経済安全保障の基本とは。「自律性」と「不可欠性」これまで地政学の中で「経済力」と言えば、「GDP（国内総生産）の大きさ」や「戦争をするた