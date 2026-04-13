4年前、浜松市で親族3人を殺害した罪に問われた元警察官の男について、最高裁は上告を退ける決定をしました。懲役30年の判決が確定することになります。元警察官の被告（26）は2022年、浜松市の自宅で祖父（当時79）と祖母（当時76）、兄（当時26）をハンマーで殴るなどして殺害した罪に問われました。被告は「ボウイという別人格の犯行だった」として心神喪失による無罪を主張。被告の刑事責任能力が争点となりましたが、一