本拠地ジャズ戦米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は12日（日本時間13日）、レギュラーシーズン最終戦となる本拠地ジャズ戦に先発出場。チーム最多タイの22得点、10リバウンドとダブルダブルの活躍で131-107の勝利に貢献した。得意の3ポイントシュート（3P）は5本中3本成功と60％の成功率をマークした。レギュラーシーズン最終戦で八村が魅せた。第1クォーター（Q）残り8分55秒にミドルレンジから初得点を決める