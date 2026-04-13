自爆ドローンに迫る刺客ウクライナ国防省は2026年4月9日、迎撃ドローンによって自爆ドローンや偵察ドローンを撃墜する様子を公開しました。【動画】あ、空で爆発が…！ これが、ドローンがドローンに迎撃される瞬間です映像では、ジェット推進型の自爆ドローンであるシャヘド136系の機体や偵察ドローンに迎撃ドローンが接近し、空中で撃墜する場面などが確認できます。ウクライナ国防省は公開動画とともに、「インターセプタ