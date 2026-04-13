今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第11回（2026年4月13日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）松本仁志？ 演出家の名前が気になる第3週「春の兆し」（演出：松本仁志）のはじまり。サブタイトルの「春」は何を示して