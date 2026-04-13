長年経験を積み重ねてきた、三菱ならではの実力とても魅力的なSUVであるという話は、以前から様々な場で聞いていた。しかし、これまでドライブする機会に恵まれていなかったのが、『三菱アウトランダーPHEV』だ。【画像】SUV市場で絶対的な人気！本物感溢れる『三菱アウトランダーPHEV』全114枚現行モデルは2021年に発表され、2024年に大幅なマイナーチェンジを実施。搭載されるリチウムイオンバッテリーの容量を22.7kWhに拡大し