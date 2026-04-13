フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、現地４月12日に行なわれたオランダリーグ第30節のNEC戦（１−１）で、DFフィリップ・サンドレルのFW上田綺世へのファウルで、レッドカードが出なかった判定に激怒している。オランダメディア『AD』は、「ロビン・ファン・ペルシ、フィリップ・サンドレルにレッドカードが出ずに怒り：『こんなことは本来あってはならない』」と題して報じている。問題のシーンは、後