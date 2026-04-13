「これは“真っ赤なカード”だ」フェイエ指揮官は激怒！ 上田綺世を倒した相手DFの警告処分に納得いかず「本当に信じられない。悲劇的だ」

「これは“真っ赤なカード”だ」フェイエ指揮官は激怒！ 上田綺世を倒した相手DFの警告処分に納得いかず「本当に信じられない。悲劇的だ」