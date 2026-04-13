元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。あるグルメについて熱弁した。登場前には、同番組の出演者で、経済学者・高橋洋一氏と雑談をしていたという木佐。高橋氏は番組冒頭、米ロサンゼルスに出演後すぐ渡航し、あすのドジャース対メッツ戦を観戦すると声を弾ませていた。木佐は高橋氏の様子を「浮かれポンチでしたよ」とイジっ