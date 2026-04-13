女優の若村麻由美（59）が13日、自身のインスタグラムを更新。舞台公演で共演中の女優・宮沢りえ（53）との写真を披露した。現在、宮沢の主演舞台に出演中の若村は「りえちゃんが自撮りしてくれました」と書き出し、2ショット写真を公開。「初共演ですが既にメアリーの虜Bravo！」と伝えた。そして「メアリーステュアート4/8初日は皆様からのアツイ拍手とスタオベで素晴らしい幕開けとなりました感謝感激です」とし、「