介護保険サービス事業所を運営する新潟市の老人福祉事業者「萬代総業」と関係会社の「社会福祉法人柳都倶楽部」が、新潟地裁より破産手続き開始の決定を受けました。両社の負債総額は、計約14億282万円。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、萬代総業は2012年に設立されました。2015年にデイサービスやショートステイなどのサービスを提供する事業所を開設し、2022年7月期には