猫は夜行性じゃない？真の姿は「薄明薄暮性」 猫が最も活発になる時間帯は、実は夜中ではありません。「夕暮れ」と「明け方」に活発になる性質を持ち、これを「薄明薄暮性（はくめいはくぼせい）」と呼びます。 同じ性質を持つ動物は、犬やうさぎ、ハムスターなど、意外と私たちの身近にいることに驚かされます。 2匹の猫を飼っている筆者も、猫はやけに早起きだと感じる瞬間が多いです。特に日の出が早