We Are Rewindのカセットプレーヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」 完実電気は、アナログの温もりと現代の利便性を融合した製品を展開しているフランスのオーディオブランド・We Are Rewindのカセットプレーヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」を、4月17日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は89,990円前後。 左右独立のウーファ}