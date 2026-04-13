We Are Rewindのカセットプレーヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」

完実電気は、アナログの温もりと現代の利便性を融合した製品を展開しているフランスのオーディオブランド・We Are Rewindのカセットプレーヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」を、4月17日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は89,990円前後。

左右独立のウーファーとツイーターを搭載し、広がりのあるステレオサウンドを再生可能。合計104Wの出力を持つ。カセットプレーヤー/レコーダーも搭載。スピード制御機能を備え、モーターはユーザーによる調整も可能。

録音・再生では、Type I(ノーマル)カセットとType II(クローム)カセットの両方に対応。それぞれに最適化されたバイアス調整により、優れた音質を実現したとする。ノイズを抑えながら優れた周波数特性で録音するため、アクティブAC消去ヘッドを採用した。

往年の名機を思わせるバックライト付きのVUメーターを2基装備。再生・録音レベルを視覚的に確認しながらコントロールできる。レベル調整が可能なマイク入力端子も登載、ライブ録音にも対応する。

Bluetoothスピーカーとしても使えるほか、AUX入力も備え、有線機器とも接続できる。ステレオミニのヘッドフォン出力も登載する。

音質面では「歪みを抑えるダイナミックパワーコントロール、自然で心地よいサウンドを実現する」というWe Are Rewind独自のサウンドチューニングと、より広く臨場感のあるステレオ体験を生み出す空間拡張「スペーシャライゼーション」機能も備えている。

1980年代のアイコニックなブームボックスを、ネオレトロデザインで現代的に再解釈。ブラッシュドアルミニウムなどの高品質素材を採用し、耐久性とモダンな美しさを兼ね備えたという。

付属の電源アダプターで動作するほか、リチウムイオンバッテリーも内蔵。再生時間は、スピーカー使用時、テープ再生で約10時間、AUX入力で最大約15時間。ヘッドフォン使用時はテープ再生で約15時間、AUX入力で最大約28時間。外形寸法は50.6×25.1×17.9cm(ハンドル含む)。重量は約6.81kg。