記事のポイント上海ファッションウィークには海外バイヤーやエディターが戻り、国際的な注目が再び高まりつつある。メゾン・マルジェラはパリ以外で初めて上海でショーを開催し、中国市場での存在感強化を打ち出した。中国消費の慎重化が進むなか、国内ブランドの台頭と市場再編がラグジュアリー勢の戦略を変えはじめている。上海ファッションウィークは3月25日から4月1日まで開催され、近年のシーズンよりも多くの国際的な参加者