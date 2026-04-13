佐々木朗希はクセを見抜かれたのか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間4月12日、本拠地でのレンジャーズ戦に先発登板し、4回94球を投げて5安打2失点、6奪三振5四球の内容で降板し、チームは2−5で敗れ、今季2敗目となった。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェックこの試合で、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演するマイケル・バイアー氏が自身のXで佐々木についてある指摘を