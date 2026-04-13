「ランナーが明らかなサイン」佐々木朗希、“クセ”見抜かれたか　米記者が指摘した場面　4回2失点で2敗目

佐々木朗希はクセを見抜かれたのか(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間4月12日、本拠地でのレンジャーズ戦に先発登板し、4回94球を投げて5安打2失点、6奪三振5四球の内容で降板し、チームは2−5で敗れ、今季2敗目となった。

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この試合で、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演するマイケル・バイアー氏が自身のXで佐々木についてある指摘を行っており、その映像を公開。それを米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者が自身のXで、その投稿を引用した。

佐々木は初回二死一、二塁と走者を背負うと、二塁走者のブランドン・ニモがジャンプするような姿を見せ、その直後に佐々木は変化球を投じている。

同記者は「ブランドン・ニモは、その場面でのスプリット8球すべて（およびスライダー1球）において、投球前に小さく跳ねるような動作を見せていた。一方で、ストレートの時には一度も跳ねていなかった」と綴った。