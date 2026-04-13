この春、女性刑事ドラマが2本同時にスタートする。【結果一覧】1000人が選ぶ「つまらなかった」女性刑事ドラマTOP104月16日からはテレビ朝日系で、鈴木京香と黒島結菜がバディを組む『未解決の女 警視庁文書捜査官Season3』。6年ぶりの人気シリーズ第3弾となる。フジテレビ系では橋本愛と佐藤二朗のW主演で『夫婦別姓刑事』がスタート。夫婦であることを同僚に隠し、難事件を解決するストーリーだ。古くは浅野温子の『沙粧