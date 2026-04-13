この春、女性刑事ドラマが2本同時にスタートする。

【結果一覧】1000人が選ぶ「つまらなかった」女性刑事ドラマTOP10

4月16日からはテレビ朝日系で、鈴木京香と黒島結菜がバディを組む『未解決の女 警視庁文書捜査官Season3』。6年ぶりの人気シリーズ第3弾となる。

フジテレビ系では橋本愛と佐藤二朗のW主演で『夫婦別姓刑事』がスタート。夫婦であることを同僚に隠し、難事件を解決するストーリーだ。

古くは浅野温子の『沙粧妙子─最後の事件─』、近年は天海祐希の『緊急取調室』シリーズなどなど、男性のイメージが強い“刑事”を女性が演じ、数々の名作を生んでいる。1000人が選んだ「つまらなかった」女性刑事・警察ドラマは？

10位『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』

'99年、日本テレビ系。中森明菜主演。犯罪心理分析官の女性刑事が難事件に挑むサスペンス。

「中森明菜のファンだったけど演技が下手すぎてがっかり」（57歳・男性）。歌姫への期待が裏目に……。

9位『メゾン・ド・ポリス』

'19年、TBS系。高畑充希主演。退職した元刑事たちが暮らすシェアハウスを舞台に、新米刑事役の高畑がおじさんたちと事件に挑むコメディータッチの刑事ドラマ。

「全然、刑事ドラマじゃない。ただのホームコメディー」（63歳・女性）。刑事ドラマを期待した層とのミスマッチが低評価に直結？

8位『アンフェア』

「面白かった」部門の3位と同時ランクイン。

「篠原涼子の演技がワンパターンでカッコいい感じを頑張って出していてつまらない」（60歳・女性）。“クール”と称賛される篠原の演技だが、一方で拒絶反応を示す視聴者も。その評価の分かれ方はアンフェア？

7位『ドS刑事』

'15年、日本テレビ系。多部未華子主演。ドSな性格の女性刑事が毒舌を武器に事件を解決する。

「設定自体が薄っぺらくて、安直な展開」（43歳・男性）、「名前負け」（49歳・男性）。

多部の演技がオーバーで合わなかったという声も。

6位『絶対零度』

フジテレビ系。'10年放送開始でシーズン5まで、1と2は上戸彩主演、5は沢口靖子。

「上戸彩は可愛さが勝ってしまって役に合っていなかった」（27歳・男性）。「先が読める展開」（38歳・男性）との声が多く、ワンパターン感が不満の種に。

5位『科捜研の女』

「面白かった」ランキングの1位が、ワースト5位に。長寿シリーズの宿命……。

「沢口靖子の演技がワンパターン」（62歳・男性）、「マンネリが多かった」（44歳・男性）。20年以上続けば飽きも出る。ただ、票数を比べれば圧倒的に“面白かった”が勝っており、名作の座は揺るがない？

4位『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』

こちらも「面白かった」6位との同時ランクイン。

「多少コメディーを入れるくらいなら面白く見れるけど、コメディー要素が多すぎる」（52歳・女性）、「原作の漫画を見ていたのでイメージが全然違った」（55歳・女性）。10代の支持は厚かったが、それ以上の年代には“ふざけすぎ”と不評。世代間のギャップがくっきり？

ワーストに2作品低評価の主演女優、3位『デカワンコ』

'11年、日本テレビ系。多部未華子主演。犬並みの嗅覚を持つロリータファッションの女性刑事が活躍するコメディー。原作はコミック。

「設定がありえない」（62歳・女性）、「感情移入しにくい」（39歳・男性）。多部ファンからも「ストーリーがつまらなく途中で離脱してしまった」（59歳・女性）と残念がる声が。7位の『ドS刑事』と合わせ、多部はワーストに2作ランクイン。しかし、どちらも漫画・小説の原作があり、実写に合わなかった感が強く、彼女の責任ではないような……。

2位『富豪刑事』

「面白かった」10位にもランクインした深田恭子主演作が、ワーストでは2位に。

「原作と違いすぎた」（58歳・女性）、「荒唐無稽な設定で感情移入できなかった」（59歳・男性）、「金、金な内容に嫌悪感さえ持った」（74歳・女性）。

原作が男性主人公だったことへの不満も根強く、“好き嫌い”がはっきり分かれた。

1位『警視庁いきもの係』

'17年、フジテレビ系。橋本環奈主演。動物の生態に詳しい女性巡査が、“いきもの係”に配属されながらも事件解決に貢献するコメディータッチのドラマ。

「動物メインで事件解決のプロセスや推理が物足りなかった」（40歳・女性）、「橋本環奈の可愛さしか見どころがなかった」（55歳・女性）、「主演が子どもっぽくてストーリーに身が入らない」（56歳・女性）、「コスプレに見えた」（51歳・女性）。

ワースト1位の最大の要因は“軽さ”か。刑事ドラマに“重み”を求める層にとっては物足りなかった？

この春始まる2作品は、「面白かった」「つまらなかった」どちらにランクインする？

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