俳優の広末涼子さん（45）が2026年4月7日、自身のインスタグラムを約1年ぶりに更新し、近影を披露した。爽やかな笑顔で4月1日に活動再開を報告していた広末さん。25年3月30日以来、約1年ぶりの更新となったインスタグラムでは、白いジャケット姿で、微笑むショットを投稿した。公開された写真では、ふわふわ素材の白いジャケットを着用し、前髪を分けたヘアスタイルで、腕を組み、下方を向いたポーズがとらえられていた。この投稿