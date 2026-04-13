4月12日、阪神競馬場で行われた牝馬クラシック初戦・桜花賞（G1・芝1600m）は、2歳女王スターアニスが人気に応えて快勝。直線では力強く抜け出し、後続に2馬身半差をつける完勝で世代トップの実力を改めて示した。2番人気ドリームコアは見せ場なく9着。3番人気リリージョワはゲートを飛び出してしまい前扉を破損、さらに外枠発走となる不運も重なり、レース前の段階で厳しい状況に追い込まれていた。桜花賞、レース後ジョッキー